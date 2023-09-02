Рязанцев рассказал, как Клотет вызвал его к себе после поражения в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о различия менталитета российских и иностранных тренеров.

— Какие различия между российскими тренерами и Клотетом?

— Менталитет и отношение к футболисту. Отношение к пониманию той или иной ситуации на поле и за его пределами.

— Как реально проявляется европейский менталитет, о котором мы так много говорим?

— Сложно это объяснить. Но это проявляется в общении с футболистами, медицинским персоналом. После игры со «Спартаком» он вызвал меня. Мы проиграли, и я вообще не понимал, зачем он меня вызывает. Я пришел, и он сказал: «Саша, ты провел такой хороший матч». Меня никогда в жизни не вызывал тренер после игры, тем более, проигранной. И уж тем более не говорил, что ему понравилось, как я сыграл. С таким я столкнулся в первый раз. Он считает нужным объяснять свои решения, вызывая капитана команды.

— В СМИ у Клотета образ суровый. Какой он на самом деле?

— Он такой, какой он есть. Еще один пример. После какой-то игры один футболист начал извиняться за то, что он совершил ошибку. Клотет сказал, что в его профессиональной карьере ни один футболист не извинялся за ошибку. «Ну сделал, и сделал». Провели анализ и пошли дальше. Для него это было шоком.

В сезоне 2022/23 «Торпедо» набрало 13 очков и заняло последнее место в таблице РПЛ.

(Дмитрий Барулев, Сергей Жуков)