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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 07:00

ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 13 апреля

«Енисей» сыграет с «Аланией» в Первой лиге 13 апреля 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Ломакин (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»
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В субботу, 13 апреля состоятся четыре матча 27-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игрового дня. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ 13 апреля

13 апреля, суббота

09:00. «Енисей» — «Алания»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

16:00. «Черноморец» — «Акрон»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

17:00. «Химки» — «Шинник»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

17:00. «Волгарь» — «Тюмень»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Енисей
ФК Тюмень
ФК Химки
ФК Черноморец (Новороссийск)
ФК Шинник
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