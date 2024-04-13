ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 13 апреля

Сегодня, 07:00
В субботу, 13 апреля состоятся четыре матча 27-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игрового дня. Время начала — московское.
09:00. «Енисей» — «Алания»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»
16:00. «Черноморец» — «Акрон»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»
17:00. «Химки» — «Шинник»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»
17:00. «Волгарь» — «Тюмень»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»
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