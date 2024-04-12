Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:05

Талалаев о возможном подписании Дзюбы: «Трансферные вопросы будут решаться после того, как «Химки» выполнят задачу на сезон»

Telegram Дзен

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил появившуюся новость о том, что клуб заинтересован в подписании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что подмосковная команда готова рассмотреть вариант с переходом 35-летнего игрока в случае выхода в РПЛ.

«Мы ищем нападающего, но трансферные вопросы будут решаться после того, как мы выполним задачу на этот сезон. Уровень игрока зависит от уровня задач, что в свою очередь зависит от разговора с инвестором клуба», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

На данный момент «Химки» занимают первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 45 очков в 25 матчах.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 23 встречах «Локомотива» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Талалаев
Артем Дзюба
Первая лига
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
3
Обсудить
Читайте также
Вероника Степанова ответила Вяльбе на критику про свою медийность
Спортивный директор «Спартака» устроил закрытую встречу с журналистами
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
В НХЛ - сумасшедшая погоня за последними путевками в плей-офф. Малкин и внук Билла вышвырнут Ови из борьбы?   
Восемь приморских рыбопромышленных компаний перешли в госсобственность
Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне об официальных лицах РФ
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В «Родине» отреагировали на возможный трансфер Дзюбы: «В теории и Роналду может присоединиться»