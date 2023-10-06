ФНЛ: расписание трансляций матчей Мелбет-Первой лиги 7, 8 и 9 октября

С 7 по 9 октября пройдут матчи 13-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 7, 8 и 9 октября

7 октября. 16.00. «Шинник» — «Енисей»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 16.00. «Динамо» Мх — «Акрон»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 17.00. «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 17.00. «Волгарь» — «КАМАЗ»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 17.00. «Арсенал» — «Сокол»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 17.30. «Кубань» — «Родина»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 18.00. «Ленинградец» — «Черноморец»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

9 октября. 16.30. «Тюмень» — «Торпедо»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

9 октября. 19.00. «Химки» — «Алания»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

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