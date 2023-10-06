ФНЛ: расписание трансляций матчей Мелбет-Первой лиги 7, 8 и 9 октября

Сегодня, 15:20
С 7 по 9 октября пройдут матчи 13-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.
7 октября. 16.00. «Шинник» — «Енисей»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги
8 октября. 16.00. «Динамо» Мх — «Акрон»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги
8 октября. 17.00. «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги
8 октября. 17.00. «Волгарь» — «КАМАЗ»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги
8 октября. 17.00. «Арсенал» — «Сокол»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги
8 октября. 17.30. «Кубань» — «Родина»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги
8 октября. 18.00. «Ленинградец» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги
9 октября. 16.30. «Тюмень» — «Торпедо»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги
9 октября. 19.00. «Химки» — «Алания»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги
ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.