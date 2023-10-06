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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:20

ФНЛ: расписание трансляций матчей Мелбет-Первой лиги 7, 8 и 9 октября

Матч «Шинник» — «Енисей» откроет 13-й тур Мелбет-Первой лиги 7 октября в 16.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Евгений Калешин.
Евгений Калешин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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С 7 по 9 октября пройдут матчи 13-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 7, 8 и 9 октября

7 октября. 16.00. «Шинник» — «Енисей»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 16.00. «Динамо» Мх — «Акрон»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 17.00. «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 17.00. «Волгарь» — «КАМАЗ»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 17.00. «Арсенал» — «Сокол»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 17.30. «Кубань» — «Родина»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 18.00. «Ленинградец» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

9 октября. 16.30. «Тюмень» — «Торпедо»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

9 октября. 19.00. «Химки» — «Алания»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.

Футбол
Первая лига
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