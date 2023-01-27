Форвард «Рубина» Косарев отправится на сбор с «Волгарем»

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Нападающий «Рубина» Кирилл Косарев может продолжить карьеру в «Волгаре», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, 27 января футболист отправится с астраханской командой на сбор в Турцию для просмотра. В текущем сезоне Косарев провел три матча в первой лиге, а также один — в Кубке России, забив «Волге». В прошлом сезоне казанцы уже отдавали его в аренду в «Волгарь».
После 20 туров астраханский клуб занимает восьмое место в первой лиге, на 4 очка отставая от зоны стыковых матчей.
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Основные источники исследования