Форвард «Рубина» Косарев отправится на сбор с «Волгарем»

Нападающий «Рубина» Кирилл Косарев может продолжить карьеру в «Волгаре», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 27 января футболист отправится с астраханской командой на сбор в Турцию для просмотра. В текущем сезоне Косарев провел три матча в первой лиге, а также один — в Кубке России, забив «Волге». В прошлом сезоне казанцы уже отдавали его в аренду в «Волгарь».

После 20 туров астраханский клуб занимает восьмое место в первой лиге, на 4 очка отставая от зоны стыковых матчей.