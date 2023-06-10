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Сегодня, 19:34

Футболист «Родины» Дмитриев: «Смешанные чувства от стыков»

Алина Савинова
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Полузащитник «Родины» Олег Дмитриев прокомментировал результат стыковых матчей с «Пари НН».

«Нам не хватило самого третьего гола. Тяжело сказать, хотели забить во втором тайме, были силы и желание. Но есть соперник опытный, который перестроился и не дал нам этого сделать. Да и особо не было у нас моментов во втором тайме», — приводит «РБ Спорт» слова Дмитриева.

Также он рассказал, какие чувства испытывает на данный момент.

«Чувства смешанные. Было же два матча. Первый матч проиграли 0:3. Сюда ехали исправлять ситуацию. Победили, но этого не хватило», — добавил футболист.

В стыковых матчах за право выхода в РПЛ «Родина» по сумме двух матчей уступила «Пари НН» (2:3). В следующем сезоне московская команда продолжит выступление в первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-rodiny-oleg-dmitriev-smeshanny-e-chuvstva-ot-sty-kov/
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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