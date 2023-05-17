Гаджиев рассказал, что махачкалинское «Динамо» не сможет выкупить трансфер Гаджимурадова у «Урала»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о будущем полузащитника команды Рамазана Гаджимурадова.

«По его будущему наш тренерский штаб должен принимать решение, нужен ли он нам. Решение также должен принимать «Урал», нужен он им или нет, от самого футболиста тоже зависит. Пока нет понимания по его будущему. Выкупить его трансфер? Для нас это неподъемные деньги», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Текущий сезон 25-летний Гаджимурадов проводит в «Динамо» на правах аренды из «Урала». Его арендное соглашение с махачкалинской командой рассчитано до конца сезона-2022/23.

Махачкалинский клуб идет на 5-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков.