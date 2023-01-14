Гаджиев считает, что выход «Арсенала» в РПЛ будет зависеть не только от работы Сторожука

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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказала, что думает о возможном назначении Александра Сторожука на пост главного тренера тульского «Арсенала».
— Сможет ли Сторожук вывести «Арсенал» в РПЛ?
— Этого никто не знает. Мы можем говорить, что это воспитанник по сути «Краснодара» и поэтому мы можем говорить о том, что он грамотный специалист. У него есть теоретическая база определенная и он имеет какой-то опыт работы в Премьер-лиге. Результат «Арсенала» зависит не только от него, он еще зависит от разных других факторов, — цитирует Гаджиева «Спорт День за Днем».
«Арсенал» занимает 6 место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования