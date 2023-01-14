Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 15:38

Гаджиев считает, что выход «Арсенала» в РПЛ будет зависеть не только от работы Сторожука

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказала, что думает о возможном назначении Александра Сторожука на пост главного тренера тульского «Арсенала».

— Сможет ли Сторожук вывести «Арсенал» в РПЛ?

— Этого никто не знает. Мы можем говорить, что это воспитанник по сути «Краснодара» и поэтому мы можем говорить о том, что он грамотный специалист. У него есть теоретическая база определенная и он имеет какой-то опыт работы в Премьер-лиге. Результат «Арсенала» зависит не только от него, он еще зависит от разных других факторов, — цитирует Гаджиева «Спорт День за Днем».

«Арсенал» занимает 6 место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-vykhod-arsenala-v-rpl-budet-zaviset-ne-tolko-ot-raboty-storozhuka

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
ФК Арсенал (Тула)
Александр Сторожук
Гаджи Гаджиев
0
Читайте также
Бетина Попова: «Стоит относиться философски к возможному золоту Трусовой на чемпионате России-2022»
Бетина Попова о решении РУСАДА по Валиевой: «То, что мы имеем сейчас, — это меньшее из зол»
Машинист электрички спас школьницу в Сибири
Newsweek указал на прогрессирующий обман США в конфликте на Украине
Минюст России включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«КАМАЗ» арендовал Рейхмена у «Торпедо»