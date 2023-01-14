«Рубин» подписал контракт с защитником сборной Узбекистана

Защитник сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов продолжит карьеру в России. Он подписал контракт с «Рубином», сообщает пресс-служба казанской команды.

26-летний игрока заключил соглашение сроком на 3,5 года.

За казанский клуб он будет выступать под 5-м номером.

Ашурматов выступал за клубы «Коканд», «Бунедкор», «Навбахор» (все — Узбекистан), «Кванджу», «Канвон» (оба — Корея). В 2022 году он сыграл за «Навбахор» 35 матчей, отметился двумя голами.

В составе сборной Узбекистана защитник провел 22 матча.