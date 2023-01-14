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Сегодня, 18:25

«Рубин» подписал контракт с защитником сборной Узбекистана

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов продолжит карьеру в России. Он подписал контракт с «Рубином», сообщает пресс-служба казанской команды.

26-летний игрока заключил соглашение сроком на 3,5 года.

За казанский клуб он будет выступать под 5-м номером.

Ашурматов выступал за клубы «Коканд», «Бунедкор», «Навбахор» (все — Узбекистан), «Кванджу», «Канвон» (оба — Корея). В 2022 году он сыграл за «Навбахор» 35 матчей, отметился двумя голами.

В составе сборной Узбекистана защитник провел 22 матча.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/rustam-ashurmatov-igrok-rubina

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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Рубин (Казань)
0
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