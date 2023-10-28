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Газизов: «Если у махачкалинского «Динамо» все будет хорошо, то мы будем во всеоружии готовы к РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о выступлении команды.

— Мы тренируемся «24 на 7», — приводит слова Газизова «Известия». — И я думаю, видно, что наши ребята работают максимально усердно. Играют без замен почти. Тяжело им.

— Почему, кстати, играют без замен? Обойма совсем узкая?

— Небольшой все-таки у нас пул игроков, которые могут регулярно играть в данный момент. Но это выбор главного тренера.

— Инфраструктура вашего клуба готова к РПЛ? Сможете задействовать стадион «Анжи Арена», который был построен на деньги Сулеймана Керимова, когда он владел «Анжи»?

— Его надо обновить — мы над этим работаем. Есть вопросы, связанные с определенными моментами. Но мы эту работу ведем. Если у нас все получится и все будет хорошо в спортивном плане, то мы будем во всеоружии готовы к РПЛ.

«Динамо» после 15 матчей занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 28 очков. Лидирует в турнире «Алания», у которой на одно очко больше.

Источник: https://iz.ru/1596256/aleksei-fomin/v-sude-protiv-spartaka-pytaius-dobitsia-pravdy-znaiu-chto-ia-prav
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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