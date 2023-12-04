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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:12

Газизов: «Есть очень достойные предложения по футболистам махачкалинского «Динамо»

Алина Савинова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможных трансферах в зимнее окно.

«У нас есть очень достойные предложения по трансферам наших футболистов, хотя мы вряд ли решимся кого-то продавать. Что касается приобретений, команда находится на первом месте, ребята прибавляют и сейчас надо найти игроков, которые усилят нас. Работы много, наметки есть. Надеюсь, что трансферное окно пройдет для нас со знаком плюс. Тренерский штаб всегда хочет усиления, но здесь главное — качество и мотивация футболиста», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

После 20-го тура «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 37 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-est-ochen-dostojny-e-predlozheniya-po-nashim-futbolistam/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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