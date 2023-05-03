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Сегодня, 16:56

Гендиректор «Алании» Сиукаев: «При получении лицензии для РПЛ у нас не должно возникнуть проблем»

Мария Гусева
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев отреагировал на информацию о том, что клуб может не получить лицензию из-за проблем со стадионом при выходе команды в РПЛ.

«У нас нет такой информации, что клуб не может получить лицензию при выходе в РПЛ, — цитирует Metaratings.ru Сиукаева. — Мы об этом пока не думаем. Стадион строим и надеемся, что у нас все будет хорошо, слухи конечно всякие ходят. При получении лицензии у нас не должно возникнуть проблем».

«Алания» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, набрав 51 очко за 29 туров.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
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