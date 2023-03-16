0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 20:13

Гендиректор «Шинника» заявил, что переход на систему «осень-весна» себя не оправдал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков поделился мнением о возможном переходе Первой лиги на розыгрыш по системе «весна-осень».

«Этот вопрос уже неоднократно поднимался. Надо признать, что переход на систему «осень-весна» не оправдал себя. Все пункты «за эту систему» ничего не поменяли и не улучшили. Понятно, что решение было принято по желанию отдельных клубов высшей лиги. Но оно никак не помогло им войти в топы, участвуя в еврокубках. В футбол в России надо играть летом. Нельзя терять июнь и июль. Понятно, что при возвращении на систему «весна-осень» иногда все равно придется играть в марте и ноябре, но мы хотя бы будем проводить больше игр летом. Надо проработать механизм перехода. Если помните, прошлый переходной сезон длился полтора года. Так что надо прорабатывать этот вопрос, чтобы найти оптимальное решение», — приводит слова Кулакова «РБ Спорт».

Сейчас все лиги разыгрываются по системе «осень-весна», переход на которую произошел в сезоне-2011/12. Турнир начинается летом и заканчивается весной.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-shinnika-nado-priznat-chto-perehod-na-sistemu-osen-vesna-sebya-ne-opravdal/
Футбол
Первая лига
РПЛ
Сергей Кулаков
3
0
Читайте также
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев-младший претендует на должность главного тренера «Алании»