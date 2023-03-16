Гендиректор «Шинника» заявил, что переход на систему «осень-весна» себя не оправдал

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков поделился мнением о возможном переходе Первой лиги на розыгрыш по системе «весна-осень».

«Этот вопрос уже неоднократно поднимался. Надо признать, что переход на систему «осень-весна» не оправдал себя. Все пункты «за эту систему» ничего не поменяли и не улучшили. Понятно, что решение было принято по желанию отдельных клубов высшей лиги. Но оно никак не помогло им войти в топы, участвуя в еврокубках. В футбол в России надо играть летом. Нельзя терять июнь и июль. Понятно, что при возвращении на систему «весна-осень» иногда все равно придется играть в марте и ноябре, но мы хотя бы будем проводить больше игр летом. Надо проработать механизм перехода. Если помните, прошлый переходной сезон длился полтора года. Так что надо прорабатывать этот вопрос, чтобы найти оптимальное решение», — приводит слова Кулакова «РБ Спорт».

Сейчас все лиги разыгрываются по системе «осень-весна», переход на которую произошел в сезоне-2011/12. Турнир начинается летом и заканчивается весной.