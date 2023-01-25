Генеральный директор «Уфы» Газизов рассказал о финансовом состоянии клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии клуба.

— Долгов нет, — цитирует «РБ Спорт» Газизова. — Это самый позитивный момент.

— Кроме одного — перед «Региональным фондом».

— Да, там долг 100 миллионов. Этот вопрос находится в стадии решения.

— Есть у вас понимание, когда он решится?

— У меня нет.

— Вы все три сбора будете проводить в Турции без возвращения обратно. Так сделано с целью экономии?

— Да. Оставаться на все дни в Турции точно дешевле, чем летать туда-обратно.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков в 20 матчах.