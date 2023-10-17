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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:37

Тренер «Алании» Василенко: «Хочется, чтобы стадион ускоренными темпами строился»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Алании» Олег Василенко высказался о ситуации со стадионом команды.

«Это может влиять не на мою мотивацию. Это может влиять на мотивацию игроков, потому что команда из-за истории со стадионом страдает не первый год. И здесь вопрос в том, у кого будет характер, кто абстрагируется от этой проблемы. Безусловно это вызывает дискомфорт, но мы стараемся ребят от этого оградить и сконцентрироваться на работе. Мы хотим, чтоб успели в срок сдать арену. Рработы ведутся, потом затишье, сейчас новый виток работы. Хочется, чтобы стадион ускоренными темпами строился», — сказал Василенко в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

В настоящее время домашние матчи владикавказский клуб проводит в Грозном. После 14 туров Мелбет-Первой лиги «Алания» занимает первое место, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что стадион «Алании» планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году.

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Олег Василенко
0
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