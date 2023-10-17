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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:44

Василенко — о составе «Алании»: «Я был поражен ментальной составляющей футболистов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Алании» Олег Василенко поделился мнением о составе команды.

«Я был поражен ментальной составляющей футболистов. Здесь настолько сильные ментально люди, они объединены друг с другом. В команде присутствует чувство семьи, единение, это очень мощно. У каждого из них есть характер. Еще удивило, что ребята индивидуально очень сильные футболисты. То есть достаточно много индивидуальных игроков, которые могут тонко работать с мячом и любят работать в очень жестких условиях», — сказал Василенко в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 14 туров Мелбет-Первой лиги «Алания» занимает 1-е место, набрав 28 очков.

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Олег Василенко
0
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