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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги товарищеских матчей, которые калининградская команда провела на первом тренировочном сборе.
«Балтика» обыграла черногорский «Дечич» (3:1) и победила сербский «Графичар» (2:0). Оба матча прошли 26 января.
«Хорошие спарринги, команды на ходу. «Дечич» и вовсе скоро начинает чемпионат, поэтому находился в хорошем состоянии. «Графичар» очень похож на вторую команду «Краснодара»: там много талантливой молодежи, клуб является фармом «Црвены Звезды» и играет в атакующий футбол. Было интересно сыграть против этих соперников, и мы довольны тем, что поделили нагрузку на утро-вечер и команда ее выдержала», — цитирует пресс-служба клуба Игнашевича.
«Балтика» лидирует в турнирной таблице первой лиги, набрав 41 очко в 20 матчах.
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