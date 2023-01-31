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Игнашевич — о товарищеских матчах «Балтики»: «Было интересно сыграть. Довольны, что команда выдержала нагрузку»

Мария Гусева
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги товарищеских матчей, которые калининградская команда провела на первом тренировочном сборе.

«Балтика» обыграла черногорский «Дечич» (3:1) и победила сербский «Графичар» (2:0). Оба матча прошли 26 января.

«Хорошие спарринги, команды на ходу. «Дечич» и вовсе скоро начинает чемпионат, поэтому находился в хорошем состоянии. «Графичар» очень похож на вторую команду «Краснодара»: там много талантливой молодежи, клуб является фармом «Црвены Звезды» и играет в атакующий футбол. Было интересно сыграть против этих соперников, и мы довольны тем, что поделили нагрузку на утро-вечер и команда ее выдержала», — цитирует пресс-служба клуба Игнашевича.

«Балтика» лидирует в турнирной таблице первой лиги, набрав 41 очко в 20 матчах.

Источник: https://www.fc-baltika.ru/news/itogi_pervogo_sbora/

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Главный тренер «Балтики» Игнашевич рассказал о планах на второй тренировочный сбор