Вадим Евсеев: «Кубань» на последнем месте. Я знал, куда шел»

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев рассказал о состоянии команды.

«Я принял „Кубань“ и все. Не вижу смысла говорить о каких-то других вариантах. Команда на последнем месте, что еще тут говорить? Я знал, куда шел. Никаких иллюзий не было. Мне было понятно, что и как происходит. Из своей практики я вижу: где у команды проблемы, там почему-то зовут меня. Наверное, вы же знаете, где я работал до этого?» — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

«Кубань» занимает последнее место в Мелбет-Первой лиге, набрав 16 очков в 18 матчах. 19 ноября команда примет «СКА-хабаровск».