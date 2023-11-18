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Мелбет-Первая Лига

18 ноября, 23:33

Вадим Евсеев: «Кубань» на последнем месте. Я знал, куда шел»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев рассказал о состоянии команды.

«Я принял „Кубань“ и все. Не вижу смысла говорить о каких-то других вариантах. Команда на последнем месте, что еще тут говорить? Я знал, куда шел. Никаких иллюзий не было. Мне было понятно, что и как происходит. Из своей практики я вижу: где у команды проблемы, там почему-то зовут меня. Наверное, вы же знаете, где я работал до этого?» — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

«Кубань» занимает последнее место в Мелбет-Первой лиге, набрав 16 очков в 18 матчах. 19 ноября команда примет «СКА-хабаровск».

Источник: РБ Спорт
Вадим Евсеев
Первая лига
ФК Кубань
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