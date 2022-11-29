Кирилл Новиков: «Любой тренер хочет работать в РПЛ, я не исключение. Готов рассмотреть предложения»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков подвел итоги первой половины сезона-2022/23

— В этом году очень ровный турнир. Все команда плюс-минус одного уровня. Выделяются клубы с большим бюджетом, с более лучшим подбором игроков, поэтому они идут в лидерах турнирной таблицы. Все выводы можно будет делать в конце чемпионата. Сейчас достаточно 2-3 побед подряд и можно быть наверху Первой лиги. Это реально сделать любой команде, потому что уровень приблизительно одинаковый.Оценивать результат «Нефтехимика» я бы сейчас не стал. Да, могли выступить лучше, но турнирная таблица отображает действительность. Надо хорошо подготовиться ко второй части чемпионата, попробовать найти игроков, которые могут нас усилить, исходя из финансовых возможностей «Нефтехимика».

— Говорили, что вы могли стать главным тренером «Нижнего Новгорода». Вы хотите остаться в «Нефтехимике» до конца сезона или будете рассматривать предложения зимой из РПЛ, если такие поступят?

— Любой тренер хочет работать в РПЛ, я не исключение. Если поступит хорошее предложение, которое устроит меня и клуб, думаю не будет никаких препятствий к тому, чтобы я перешел в команду Премьер-лиги. Все понимают — нужно развиваться, расти, как футболистам, так и тренерам. Буду рассматривать предложения, которые будут поступать.

«Нефтехимик» занимает 10 место в турнирной таблице первой лиги, набрав 27 очков в 20 матчах.