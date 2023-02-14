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Сегодня, 17:25

Губернатор Ярославской области: «Парни из «Шинника» правильно среагировали на наглое поведение игроков «Миная»

Губернатор Евраев назвал правильной реакцию футболистов «Шинника» на поведение игроков «Миная»
Виктория Кравченко
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поддержал футболистов «Шинника» после драки с игроками украинского «Миная» в Турции.

«Парни из нашего ярославского футбольного клуба «Шинник» правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответствующий отпор. Полностью поддерживаем наших ребят», — написал Евраев в своем Telegram-канале.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

ФК Шинник
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