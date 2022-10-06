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Сегодня, 19:28

Губерниев о Гогричиани: «Надеюсь, что игрока выгонят из клуба и он понесет заслуженное наказание»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что футболист «Балтики» Гочи Гогричиани избил свою девушку.
«Надеюсь, что Гогричиани получит по заслугам. Он негодяй, если это сделал. Понятно, что появляются слухи о невиновности футболиста. Но сигналы о рукоприкладстве были и раньше. Поэтому надеюсь, что игрока выгонят из клуба и он понесет заслуженное наказание. Таким людям не место в футболе», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.
Контракт игрока с «Балтикой» рассчитан до лета 2025 года. В этом году ему исполнилось 22 года.

Футбол
ФК Балтика
Дмитрий Губерниев
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