Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:44

«Химки» и «Торпедо» интересуются форвардом «Шинника» Андреевым

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Шинника» Игорь Андреев может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в 22-летнем футболисте заинтересованы «Химки» и «Торпедо».

В «Шиннике» форвард выступает на правах аренды из «Родины». В текущем сезоне он провел 28 матчей за ярославскую команду, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

На данный момент «Химки» возглавляют турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги, набрав 54 очка за 29 туров. «Торпедо» с 36 баллами идет на 13-й позиции в ФНЛ.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
ФК Шинник
Игорь Андреев
1
0
Читайте также
Биография Анатолия Малыхина: жизнь и карьера первого в истории чемпиона ММА в трех весовых категориях
Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» до 2030 года
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Грустный рекорд вылетевшего Кучерова, «обманщик» Боб и шедевр Дадонова с нулевого угла. Что произошло в Кубке Стэнли 30 апреля
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Защитник «Родины» Ориньо: «Отец говорил, что Россия – это хорошая страна»