«Химки» и «Торпедо» интересуются форвардом «Шинника» Андреевым

Сегодня, 18:44
Нападающий «Шинника» Игорь Андреев может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По информации источника, в 22-летнем футболисте заинтересованы «Химки» и «Торпедо».
В «Шиннике» форвард выступает на правах аренды из «Родины». В текущем сезоне он провел 28 матчей за ярославскую команду, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
На данный момент «Химки» возглавляют турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги, набрав 54 очка за 29 туров. «Торпедо» с 36 баллами идет на 13-й позиции в ФНЛ.