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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:00

«Химки» — «СКА-Хабаровск»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском» в Первой лиге 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Талалаев, главный тренер ФК «Химки».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Химки» примут «СКА-Хабаровск» в рамках 20-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Химки» — «СКА-Хабаровск» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажет сайт matchtv.ru и онлайн-сервис «Кинопоиск» (по платной подписке). Также игры Мелбет-Первой лиги сезона 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «Мелбет-Первой лиги».

Календарь и результаты матчей ФНЛ доступны на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
26 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
СКА-Хабаровск

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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