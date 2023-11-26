«Химки» примут «СКА-Хабаровск» в рамках 20-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Химки» — «СКА-Хабаровск» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажет сайт matchtv.ru и онлайн-сервис «Кинопоиск» (по платной подписке). Также игры Мелбет-Первой лиги сезона 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «Мелбет-Первой лиги».

Календарь и результаты матчей ФНЛ доступны на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте