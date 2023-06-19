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Сегодня, 18:53

Хомуха заявил, что перед «Шинником» пока не стоит задача выхода в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха заявил, что перед ярославским клубом не стоит задача выйти в РПЛ.

«Это новый вызов, новые эмоции, многие люди, с которыми я работал в бытность футболистом, остались в клубе, поэтому эмоции самые положительные. На текущий сезон задачи выхода в РПЛ нет, потому что команда значительно обновилась и у нас осталось меньше месяца до начала тренировок. Необходимо доукомплектовать команду, чтобы достойно начать чемпионат. Конкретных целей нет, на данный момент нам нужно просто достойно представлять ярославский футбол в Первой лиге», — приводит слова Хомухи ТАСС.

В понедельник «Шинник» объявил о назначении Хомухи на пост главного тренера команды.

По итогам сезона-2022/23 «Шинник» занял седьмое место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/18061425
Дмитрий Хомуха
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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