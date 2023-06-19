Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 20:16

Нападающий Кухарчук покинул «Торпедо»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Торпедо» Илья Кухарчук покинул московскую команду, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон. 32-летний россиянин выступал за «Торпедо» с января 2023 года.

«Куха, спасибо тебе за все! Желаем удачи в карьере!» — написано в заявлении команды.

В сезоне-2022/23 он сыграл 20 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. По итогам сезона его команда покинула РПЛ, заняв последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ФК «Торпедо»
Илья Кухарчук
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат
Глушаков — о возможном завершении карьеры: «Еще готов попылить!»
После Лички «Оренбург» подхватит Ярошик. Он женился на русской, играл у Моуринью и вдохновлялся Газзаевым
Глушаков объяснил уход из «Пари НН»: «Сразу сказал, что надолго не поеду»
«Урал» сделал официальное предложение «Локомотиву» по аренде Марадишвили
Афанасьев: «Никто из нас не знает, как бы поступил на месте Промеса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хомуха заявил, что перед «Шинником» пока не стоит задача выхода в РПЛ

Главный тренер «Алании» отказался от услуг Дзагоева