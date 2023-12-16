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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:18

Источник: Трансфер форварда «Родины» Тимошенко в ЦСКА маловероятен

Алина Савинова
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Переход нападающего «Родины» Ивана Тимошенко в ЦСКА может не состояться, сообщает RT.

По информации источника, армейцы действительно заинтересованы в 24-летнем форварде, однако представители Томошенко требуют слишком больших денег. В связи с этим красно-синие решили взять паузу в переговорах.

Тимошенко играет за «Родину» с июля 2022 года. В этом сезоне он провел 18 матчей в Мелбет-Первой лиге, в которых забил 11 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1246463-transfer-rodina-timoshenko-cska
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