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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:56

Metaratings: два российских клуба заинтересованы в полузащитнике «Немана» Шукурове

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник белорусского «Немана» Алимардон Шукуров может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Metaratings.by, 24-летним игроком интересуются два клуба из первой лиги. Также к нему присматриваются два клуба из Белоруссии, по одному — из Венгрии, Латвии и Македонии.

В сезоне-2023 Шукуров провел 25 матчей за «Неман» во всех турнирах, забил три мяча и отдал 7 результативных передач. Его контракт заканчивается 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Источник: Metaratings.by
Первая лига
ФК Неман
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