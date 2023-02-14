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Сегодня, 13:15

Иванов рассказал, что почти каждый день ест шаурму

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в интервью «РБ Спорт» рассказал, когда в последний раз ел шаурму или «Доширак».

«Когда в последний раз ел «Доширак» или шаурму? Да я почти каждый день так питаюсь. Чем я отличаюсь от других? Сидим с женой, она говорит: «Хочется какой-нибудь гадости, давай шаурму закажем». Зашли в «Яндекс.Еду», заказали шаурму — все довольны. Вот «Доширак», не буду обманывать, последний раз ел очень давно. Думаю, последний мой «Доширак» был в «Кубани». И то сухим, потому что соскучился по вкусу», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Иванов является воспитанником «Спартака». На протяжении профессиональной карьеры футболист выступал за «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Уфу» и «Ахмат», за который полузащитник сыграл более 200 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-ivanov-kogda-poslednij-raz-el-shaurmu-pochti-kazhdy-j-den-tak-pitayus/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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