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Сегодня, 16:41

КДК РФС дисквалифицировал участников драки в матче между «Краснодаром-2» и «Кубанью»

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации футболистов «Краснодара-2» и «Кубани», устроивших драку во время матча 28-го тура первой лиги (1:1).

«Мы установили, почему произошла потасовка после окончания матча. Вратарь «Кубани» Нестеренко провоцировал зрителей «Краснодара», который сидели за его спиной, — сказал Григорьянц. — Как объяснил сам голкипер, болельщики выражались нецензурно в его адрес, а он со своей стороны показывал руками жесты провокационного характера. Произошла потасовка. Было 5 удалений у «Кубани» и «Краснодара-2». Наказания следующие: Давид Кокоев, игрок «Краснодара-2» дисквалифицирован на 2 матча за агрессивное поведение. Старший тренер «Краснодара-2» Александр Хромыков также дисквалифицирован на 2 матча. КДК не стал применять дополнительные санкции к начальнику команды «Краснодара-2» Эдуарду Гикаеву, в его действиях не было ни агрессии, ни ненормативной лексики. К нему применено только автоматическое наказание — дисквалификация на 1 матч. «Краснодар-2» также оштрафован на 30 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика. Футболист «Кубани» Артем Архипов дисквалифицирован на 2 матча, а вратарь «Кубани» Юрий Нестеренко дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 20 тысяч рублей».

«Кубань» заниамет 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка. «Краснодар-2» располагается на 18-й строчке — 22 очка.

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