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Сегодня, 22:51

Мичков вспомнил о своем опыте выступлений за воронежский «Факел»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков вспомнил о своем опыте выступлений за воронежский «Факел».

«За три с половиной месяца в Воронеже у меня осталось столько воспоминаний. Такой контрастище по сравнению с Бельгией! В Воронеже мы собирались в день игры. Если она домашняя, то чуть ли не за обедом. А тут стандартный заезд на базу — за двое суток. А так как мы боролись за выживание, бывало, запирали и за три-пять дней. Чистой воды идиотизм руководителей. Считалось, что это каким-то образом должно помочь команде — чтобы не выпивали, были под контролем. А мы ведь и семей не видели. У меня только родился ребенок, жена привезла его в Воронеж. Из этих трех месяцев меньше одного я находился дома. Дикость. Столько цирка было... Такими вот методами пытались переломить неудачные результаты», — приводит слова Мичкова Sport24.

Мичков выступал за «Факел» в 2001 и в 2013 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-25-idiotizm-rukovoditeley-dikost-stolko-tsirka-bylo-michkov-o-tom-kak-igrokov-fakela-zapirali-na-baze
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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