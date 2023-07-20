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Сегодня, 10:41

В «Химках» заявили о снятии запрета на регистрацию новых игроков

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал «СЭ» новость о том, что с подмосковного клуба сняли запрет на регистрацию новых игроков. Ранее об этом сообщал Metaratings.

«Действительно, с нас сняли ограничения на регистрацию новых футболистов. Вчера вечером мы получили эту информацию от ФИФА», — сказал Оленев «СЭ».

«Химкам» было запрещено регистрировать новичков из-за долгов перед несколькими легионерами за сезон-2021/2022. 10 июля всем им перевели деньги.

На первый тур Первой лиги-2023/24 против «Тюмени» (1:3), который состоялся 17 июля, клуб привез всех игроков, в том числе и незарегистрированных.

ФК Химки
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