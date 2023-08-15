Клотет высказался об отстранении Кутепова, Журавлева и Нетфуллина

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, почему выгнал защитников Юрия Журавлева, Ильи Кутепова и полузащитника Равиля Нетфуллина из команды по ходу прошлого сезона.

«Для меня главное, чтобы игрок уважал своих партнеров, тренеров и эмблему клуба. То, как Кутепов, Журавлев и Нетфуллин относились к делу, не соответствует моим ценностям. Эти трое дали ясно понять, что не хотят быть частью нашей команды. Один из них подошел ко мне и сказал: «Если вылетим в ФНЛ, не буду играть в «Торпедо». Что я должен был ему ответить? Для меня важно, чтобы мои футболисты хотели играть именно в «Торпедо», а не конкретно в РПЛ или где-то еще. Мы повели себя правильно по отношению к этой троице. Незаменимых нет: не хочешь играть в нашем клубе — ищи новое место работы», — приводит слова Клотета Sport24.

Он также опроверг предположение, что ему не понравились шутки футболистов.

«Как у меня может не быть чувства юмора? Я же испанец! Мы любим фиесту и сиесту. Почему Журавлев все еще числится в составе «Торпедо»? Я на него не рассчитываю. Именно Юрию принадлежала фраза, про которую я только что рассказал», — добавил Клотет.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 8-е место в первой лиге.