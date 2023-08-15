Гаджиев рассказал, чем первая лига превосходит РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, почему болельщикам и журналистам нужно больше уделять внимания первой лиге.

«В первой лиге выше интрига, больше борьбы и конкуренции. Много равных команд в отличие от РПЛ. В первой лиге нет проходных матчей. Мастерство, конечно, ниже, но все компенсируется борьбой и движением. И у нас нет Fan ID. У нас стадион небольшой и заполняется на 80-90 процентов. Тысяч пять точно ходит. Если удачно сыграем предстоящие матчи, мест вообще не будет, останутся свободными только гостевые», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Махачкалинское «Динамо» после 5 туров первой лиги занимает девятую строчку в турнирной таблице (7 очков). Следующий матч команда проведет 20 августа против «Тюмени».