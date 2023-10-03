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Колыванов назвал ожидаемым увольнение Клотета из «Торпедо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на увольнение Жозепа Клотета с поста главного тренера «Торпедо».

«После череды неудачных матчей всегда начинаются какие-то движения. Конечно, руководство недовольно результатами: из Кубка вылетели, в чемпионате не очень удачно стартовали. Все к этому шло. Не знаю, насколько он квалифицированный, сложно сказать. Но вообще, это было ожидаемо. У «Торпедо» один из самых сильных бюджетов, хороший подбор футболистов. Клотет разочаровал», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

3 октября «Торпедо» объявило об уходе Клотета с поста главного тренера. Испанский специалист возглавлял команду с мая 2023 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Артем Горлов, который работает в «Торпедо» с июля этого года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/03/21418783.shtml?updated
Игорь Колыванов
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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