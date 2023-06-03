Колыванов — о вылете «Уфы» в ФНЛ-2: «Всегда все упирается в финансы»

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал вылет команды из первой лиги.

«Команда в прошлом году вылетела из премьер-лиги и за год скатилась до ФНЛ-2. Проиграли в важнейшем матче против «Кубани». Столько лет команда выступала в премьер-лиге, но всегда все упирается в финансы. Проблемы с финансированием, и футболистов недобрали. Обидно, столько работы было проделано на протяжении последних десяти даже более лет, с 2012-го, когда я еще работал в команде. Наверное, руководство Башкирии сейчас встретится, обсудит планы, как будут развиваться дальше, нужно это, не нужно. Ситуация горестная. Прекрасные болельщики, симпатичный стадион сделан, но что-то пошло не так», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

«Уфа» потерпела поражение от «Кубани» в матче 34-го тура первой лиги (1:2), который прошел 3 июня. Клуб из Уфы занял 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка, и вылетел во вторую лигу. Команду возглавляет Арслан Халимбеков.