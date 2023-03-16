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Сегодня, 12:21

Ковтун: «При Слуцком «Рубин» был понятен: он играл сам и давал играть соперникам»

Алина Савинова
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Тренер «Родины» Юрий Ковтун поделился мнением о выступлении «Рубина» в текущем сезоне первой лиги.

«В Казани произошли большие перемены, и, скорее всего, к лучшему. Они сохранили состав, добавили несколько сильных игроков. Видимо, были какие-то сложности внутри клуба, раз теряли очки в начале сезона. При Слуцком «Рубин» был понятен: он играл сам и давал играть соперникам. Секретов не было. Уже на сборах нам поступала информация, что команда поменялась в плане тактики, структуры. Теперь им нужно набирать очки и занимать одно из первых мест. Такой клуб обязан решать серьезные задачи», — приводит «Чемпионат» слова Ковтуна.

Казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого покинул РПЛ по окончании сезона-2021/2022, заняв 15-е место в турнирной таблице.

На данный момент «Рубин» возглавляет Юрий Уткульбаев. Команда идет на 2-й позиции в ФНЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5033647-kovtun-pri-sluckom-rubin-byl-ponyaten.html
Юрий Ковтун
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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