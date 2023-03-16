Газзаев-младший претендует на должность главного тренера «Алании»

Владимир Газзаев входит в число кандидатов на должность главного тренера «Алании», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 42-летний специалист готов вернуться в «Аланию» и прилагает для этого усилия. Однако отмечается, что к нему неоднозначное отношение со стороны болельщиков, что может повлиять на решение руководства владикавказского клуба.

Газзаев-младший ранее уже возглавлял «Аланию», которая в сезоне-2011/12 под его руководством вышла в РПЛ. Последним местом работы тренера был казахстанский «Туран».

На данный момент главным тренером «Алании» является Заур Тедеев. Ему на смену в клубе также рассматривают экс-тренера «Фале» Олега Василенко.