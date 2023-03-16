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Сегодня, 12:50

Газзаев-младший претендует на должность главного тренера «Алании»

Алина Савинова
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Владимир Газзаев входит в число кандидатов на должность главного тренера «Алании», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 42-летний специалист готов вернуться в «Аланию» и прилагает для этого усилия. Однако отмечается, что к нему неоднозначное отношение со стороны болельщиков, что может повлиять на решение руководства владикавказского клуба.

Газзаев-младший ранее уже возглавлял «Аланию», которая в сезоне-2011/12 под его руководством вышла в РПЛ. Последним местом работы тренера был казахстанский «Туран».

На данный момент главным тренером «Алании» является Заур Тедеев. Ему на смену в клубе также рассматривают экс-тренера «Фале» Олега Василенко.

Источник: https://metaratings.ru/news/gazzaev-mladshii-pretenduet-na-post-glavnogo-trenera-alanii-235924/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
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