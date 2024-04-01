«Кубань» встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги 1 апреля, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Кубань» — «Динамо» Махачкала будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 16.50 мск. Также встречи ФНЛ в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

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