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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:00

«Кубань» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча ФНЛ в прямом эфире

«Кубань» сыграет с «Динамо» Махачкала в первой лиге 1 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сослан Кагермазов, (ФК «Динамо» Махачкала).
Фото ФК «Динамо» Махачкала
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«Кубань» встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги 1 апреля, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Кубань» — «Динамо» Махачкала будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 16.50 мск. Также встречи ФНЛ в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 25-й тур
01 апр, 17:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
Динамо Мх

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Кубань
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