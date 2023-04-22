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Сегодня, 12:01

«Кубань» сыграет в ретро-форме в матче против «Краснодара-2»

«Кубань» сыграет в ретро-форме с «Краснодаром-2».
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Как стало известно «СЭ», краснодарская «Кубань» сыграет матч 28-го тура ФНЛ в комплекте ретро-формы, посвященной образованию первого профессионального футбольного клуба в Краснодарском крае. 3 мая нынешнего года отмечается 95-летие кубанского футбола. В преддверии этой даты клуб выпустил игровые ретро-футболки.

На дерби против «Краснодара-2» футболисты «Кубани» выйдут в ретро-форме с символичным названием «95 лет в футболе».

В аналогичной форме в свое время в составе «Кубани» выступали Александр Плошник, Юрий Семин и другие футболисты команды.

Футбол
Первая лига
ФК Краснодар-2
ФК Кубань
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