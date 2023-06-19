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19 июня, 23:44

Кухарчук рассказал о расставании с «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Торпедо» Илья Кухарчук рассказал о расставании с московским клубом

«Это было обоюдное решение, сели поговорили, обсудили ситуацию и пришли к общему знаменателю — так будет лучше для всех. Все-таки я очень хочу остаться в Премьер-Лиге. Но мы расстались хорошо, остались в нормальных отношениях с клубом. Я считаю, что «Торпедо» должно играть в Премьер-Лиге и желаю только удачи и успехов. Есть ли предложения от других клубов? Пока никакой конкретики нет, мы же только сегодня расторгли контракт. Чистый лист, ни с кем не общался. Сейчас будет вестись работа. Конечно, хотелось бы остаться в РПЛ», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 32-летний нападающий провел за «Торпедо» 10 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-kuharchuk-s-torpedo-rasstalis-horosho-ochen-hochu-ostat-sya-v-prem-er-lige/
Илья Кухарчук
Футбол
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ФК Торпедо (Москва)
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