Кухарчук рассказал о расставании с «Торпедо»

Экс-футболист «Торпедо» Илья Кухарчук рассказал о расставании с московским клубом

«Это было обоюдное решение, сели поговорили, обсудили ситуацию и пришли к общему знаменателю — так будет лучше для всех. Все-таки я очень хочу остаться в Премьер-Лиге. Но мы расстались хорошо, остались в нормальных отношениях с клубом. Я считаю, что «Торпедо» должно играть в Премьер-Лиге и желаю только удачи и успехов. Есть ли предложения от других клубов? Пока никакой конкретики нет, мы же только сегодня расторгли контракт. Чистый лист, ни с кем не общался. Сейчас будет вестись работа. Конечно, хотелось бы остаться в РПЛ», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 32-летний нападающий провел за «Торпедо» 10 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.