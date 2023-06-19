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19 июня, 23:29

Скляренко прокомментировал предстоящую реконструкцию «Петровского»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший директор стадиона «Петровский» Николай Скляренко прокомментировал предстоящую реконструкцию известной арены в Санкт-Петербурге.

«Хотелось бы, чтобы «Петровский» остался спортивным сооружением. Однозначно, что его нужно реконструировать. Здание стадиона «Петровский» было построено где-то в 60-х годах. Конечно, там уже все старое. Я изучил это дело до молекул, когда там работал. На мой взгляд, там, по-хорошему, нужно сделать новый стадион. Лучше снести старый стадион и построить новый? Мне кажется, что да. Или надо делать капитальный ремонт, который затрагивает трибуны. Где стоят сидения, там тоже были протечки. Нужно сделать что-то по образу и подобию «Лужников», где остались стены, а все остальное — новое. Я знаю, что сейчас спортивные объекты строят не медленно. Прошлые «Лужники», еще при Хрущеве, строили чуть больше года. Если захотят, есть финансирование и все необходимое, построят очень быстро. Современные технологии позволяют делать все что угодно», — приводит слова Скляренко «РБ Спорт».

Стадион «Петровский» был построен в 1925 году. В годы Великой Отечественной войны стадион был полностью разрушен, но отстроен заново в 1957-1960 годах. Последняя реконструкция «Петровского» проводилась к Играм доброй воли 1994 года. Вместимость арены составляет около 20 тысяч зрителей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-sklyarenko-rekonstruktsiya-petrovskogo-po-horoshemu-tam-nuzhno-sdelat-novy-j-stadion/
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