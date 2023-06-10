Ледяхов: «У «Велеса» очень тяжелое поле, синтетика»

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал о худших полях, на которых ему доводилось играть.

«Из тех стадионов где я успел побывать, у «Велеса» очень тяжелое поле, синтетика. В Хабаровске тоже очень много крошки на синтетике. Потом Набережные Челны, стадион совсем старый. Помню, я еще будучи футболистом, играл на нем. Ему уже сколько лет, там раздевалки такие крошечные. Потом стадион «Акрона» — поле качеством получше, но вот сама инфраструктура, раздевалки, там ничего этого нет, даже переодеваться негде. Больше вопросов организационного плана, чем по качеству полей», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Ледяхов завершил карьеру футболиста в 2003 году. После этого он работал в «Спартаке», «Шиннике», «Роторе», «Ахмате», «Балтике», а в 2023 году вошел в тренерский штаб «Алании». Ранее РФС отказал владикавказской команде в выдаче лицензии для участия в РПЛ из-за неготовности стадиона.