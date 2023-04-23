Маньяков заявил, что все мысли Евсеева сосредоточены на «Шиннике»

Агент Александр Маньяков высказался о работе главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева.

«Пока все его мысли сосредоточены на выступлениях «Шинника». Есть ли у него предложения от других команд? Давайте пока оставим эту тему. На данный момент говорить об этом не совсем корректно. У всех команд есть тренеры. Говорить о том, что у него есть предложения, но при этом не называть эти клубы, — это не совсем уважительно по отношению к вам. Называть клубы, которые заинтересованы в нем, — не совсем уважительно по отношению к специалисту, который сейчас там работает», — цитирует Маньякова «Евро-Футбол.Ру».

47-летний специалист возглавляет «Шинник» с лета 2021 года. После 28 туров ярославцы с 36 очками занимают 12-е место в турнирной таблице первой лиге.