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Сегодня, 23:02

Маньяков заявил, что все мысли Евсеева сосредоточены на «Шиннике»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Александр Маньяков высказался о работе главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева.

«Пока все его мысли сосредоточены на выступлениях «Шинника». Есть ли у него предложения от других команд? Давайте пока оставим эту тему. На данный момент говорить об этом не совсем корректно. У всех команд есть тренеры. Говорить о том, что у него есть предложения, но при этом не называть эти клубы, — это не совсем уважительно по отношению к вам. Называть клубы, которые заинтересованы в нем, — не совсем уважительно по отношению к специалисту, который сейчас там работает», — цитирует Маньякова «Евро-Футбол.Ру».

47-летний специалист возглавляет «Шинник» с лета 2021 года. После 28 туров ярославцы с 36 очками занимают 12-е место в турнирной таблице первой лиге.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005097343_manyakov_vse_myisli_vadima_evseeva_sosredotochenyi_na_vyistupleniyah_shinnika
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Шинник
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