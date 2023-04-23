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Сегодня, 23:23

Евсеев: «Галимова не будет в команде? Вчера на пресс-конференции было все сказано»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о своем комментарии про полузащитника команды Александра Галимова после матча с «Аланией» (0:1) в 28-м туре первой лиги.

На 90+4-й минуте встречи Галимов потерял мяч недалеко от своей штрафной, после чего футболисты владикавказской команды забили единственный гол в игре. На пресс-конференции после матча Евсеев заявил: «Из-за одного разгильдяя мы проиграли, поэтому завтра этого разгильдяя в команде не будет».

«Я вчера все сказал. Что вы хотите от меня услышать? Сказал, что Галимова больше не будет в команде? Вчера на послематчевой пресс-конференции было все сказано», — цитирует Евсеева «Евро-Футбол.Ру».

23-летний полузащитник выступает за «Шинник» с февраля. Он провел за ярославцев 5 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/28/1005097360_evseev_ya_vse_skazal_na_vcherashney_press-konferencii
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Шинник
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