Евсеев: «Галимова не будет в команде? Вчера на пресс-конференции было все сказано»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о своем комментарии про полузащитника команды Александра Галимова после матча с «Аланией» (0:1) в 28-м туре первой лиги.

На 90+4-й минуте встречи Галимов потерял мяч недалеко от своей штрафной, после чего футболисты владикавказской команды забили единственный гол в игре. На пресс-конференции после матча Евсеев заявил: «Из-за одного разгильдяя мы проиграли, поэтому завтра этого разгильдяя в команде не будет».

«Я вчера все сказал. Что вы хотите от меня услышать? Сказал, что Галимова больше не будет в команде? Вчера на послематчевой пресс-конференции было все сказано», — цитирует Евсеева «Евро-Футбол.Ру».

23-летний полузащитник выступает за «Шинник» с февраля. Он провел за ярославцев 5 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.