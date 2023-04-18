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Сегодня, 13:17

Мэр Жигулевска — о владельце «Акрона»: «Все, за что берется Морозов, выливается в серьезные проекты

Алина Савинова
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Мэр Жигулевска Илья Сухих поделился мнением о владельце «Акрона» Павле Морозове.

«Я в свое время был у Павла Анатольевича подчиненным, тогда мы разговаривали о рабочих моментах. Для меня он был грамотным, опытным руководителем, на которого стоит равняться. Теперь же я не наемный сотрудник, и мы постоянно обсуждаем футбол на играх. Все, за что берется Павел Анатольевич, выливается в серьезные проекты. Об этом можно судить по постоянному развитию холдинга, которым он управляет. Футбол для него любимое занятие, образ жизни. Он подошел к этому делу крайне ответственно, и мы видим результат», — цитирует Сухих Metaratings.ru.

В 2011 году Морозовым был основан детский футбольный клуб «Акрон». Весной 2018 года появилась взрослая команда «Акрон». В текущем сезоне клуб дошел до полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России, где встретится со «Спартаком».

Источник: https://metaratings.ru/news/mer-zhigulyovska-o-vladelce-akrona-vsyo-za-chto-on-beryotsya-vylivaetsya-v-seryoznye-proekty-244197/
Футбол
ФК Акрон
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