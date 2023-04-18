Мэр Жигулевска — о владельце «Акрона»: «Все, за что берется Морозов, выливается в серьезные проекты

Мэр Жигулевска Илья Сухих поделился мнением о владельце «Акрона» Павле Морозове.

«Я в свое время был у Павла Анатольевича подчиненным, тогда мы разговаривали о рабочих моментах. Для меня он был грамотным, опытным руководителем, на которого стоит равняться. Теперь же я не наемный сотрудник, и мы постоянно обсуждаем футбол на играх. Все, за что берется Павел Анатольевич, выливается в серьезные проекты. Об этом можно судить по постоянному развитию холдинга, которым он управляет. Футбол для него любимое занятие, образ жизни. Он подошел к этому делу крайне ответственно, и мы видим результат», — цитирует Сухих Metaratings.ru.

В 2011 году Морозовым был основан детский футбольный клуб «Акрон». Весной 2018 года появилась взрослая команда «Акрон». В текущем сезоне клуб дошел до полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России, где встретится со «Спартаком».