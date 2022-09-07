На тульский «Арсенал» наложат запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед Бурлаком

7 сентября, 20:11
РФС наложит запрет на регистрацию новичков на тульский «Арсенал» из-за долгов перед бывшим защитником клуба Тарасом Бурлаком, сообщает официальный сайт организации.
В августе 33-летний защитник на правах свободного агента перешел в ногинское «Знамя».
Запрет начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в решении, при условии, что не соглашение не будет исполнено в полном объеме.
Бурлак являлся игроком «Арсенала» в 2020-2022 годах, на его счету 20 матчей за тульский клуб.