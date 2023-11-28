Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:12

Новиков высказался о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Акрона»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Акрона».

«Понимаю, почему мою фамилию связали с «Акроном», но ни звонков, ни предложения оттуда не было. Если поступит? У меня контракт с «Нефтехимиком», в котором прописана компенсация за переход в другой клуб. Вообще же в планах доработать сезон в Нижнекамске. У меня очень теплые отношения и с руководством клуба, и с «Сибуром», такое редко встретишь. Я этим дорожу», — приводит слова Новикова Metaratings.ru.

Согласно официальному заявлению, клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

42-летний Новиков возглавляет «Нефтехимик» с января 2021 года. Под его руководством клуб провел 113 матчей, одержал 45 побед, 30 раз сыграл вничью и потерпел 38 поражений.

«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 35 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/novikov-ponimayu-pochemu-moyu-familiyu-svyazali-s-akronom-no-predlozhenii-ne-bylo-309995/
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Кирилл Новиков
0
Читайте также
«У нас же была Русская пятерка»: четыре россиянина из одной команды забили в одном матче впервые в НХЛ
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мостовой назвал странной отставку Калешина: «Недавно он ярко высказался, а сейчас его «попросили»