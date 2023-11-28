Новиков высказался о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Акрона»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Акрона».

«Понимаю, почему мою фамилию связали с «Акроном», но ни звонков, ни предложения оттуда не было. Если поступит? У меня контракт с «Нефтехимиком», в котором прописана компенсация за переход в другой клуб. Вообще же в планах доработать сезон в Нижнекамске. У меня очень теплые отношения и с руководством клуба, и с «Сибуром», такое редко встретишь. Я этим дорожу», — приводит слова Новикова Metaratings.ru.

Согласно официальному заявлению, клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

42-летний Новиков возглавляет «Нефтехимик» с января 2021 года. Под его руководством клуб провел 113 матчей, одержал 45 побед, 30 раз сыграл вничью и потерпел 38 поражений.

«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 35 очками.