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Мостовой назвал странной отставку Калешина: «Недавно он ярко высказался, а сейчас его «попросили»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал увольнение Евгения Калешина с поста главного тренера «Аркона».

«Странная ситуация, когда недавно он ярко высказался, а сейчас его «попросили». Здесь, наверное, есть небольшая связь. Я вспоминаю «Акрон» прошлого года, который гремел в Кубке и выбивал одну команду за другой. Они должны были играть в финале, если бы не такой формат турнира. По футбольному я эту отставку не понимаю. У нас в футболе многое делается не по футбольному», — сказал Мостовой «СЭ».

После матча с «Волгарем» 18 ноября (0:1) Калешин заявил, что российский футбол «как будто специально разваливают».

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Александр Мостовой
ФК Акрон
Евгений Калешин
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