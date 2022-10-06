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Сегодня, 22:10

Отец Гогричиани — об обвинениях в адрес сына: «Я не могу понять, как так можно врать на всю страну?»

Алина Савинова

Гоча Гогричиани, отец нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани-младшего, отреагировал на ситуацию с обвинениями Кристины Куддус в адрес своего сына.

«Это просто катастрофа. Я даже не знаю, что ею движет. Я не могу понять, как так можно врать на всю страну? Она говорит, что после того, как Гоча якобы сломал ей нос, она полетела в Москву, а через три дня снова вернулась к нему. Где здесь логика? Если только она с самого начала это не задумала, чтобы забрать у Гочи деньги или еще что-то. Во-первых, она намного старше моего сына. У них случился конфликт, когда она приехала к нему на квартиру, а не он к ней. Это все зафиксировано — и как она ему угрожала, и как скандалила из-за верности. Плюс, она культуристка — накаченная девушка. Попробуй ей еще нос сломать! Это не так просто», — цитирует Гогричиани-старшего Sport24.

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-06-otets-gogrichiani-pro-obvineniya-v-adres-yego-syna-ya-ne-mogu-ponyat-kak-tak-mozhno-vrat-na-vsyu-stranu
Футбол
ФК Балтика
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Отец Гогричиани — об обвинениях в адрес сына: «Что-то не нравилось — развернись, скажи «спасибо» и уходи»