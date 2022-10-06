Отец Гогричиани — об обвинениях в адрес сына: «Я не могу понять, как так можно врать на всю страну?»

Гоча Гогричиани, отец нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани-младшего, отреагировал на ситуацию с обвинениями Кристины Куддус в адрес своего сына.

«Это просто катастрофа. Я даже не знаю, что ею движет. Я не могу понять, как так можно врать на всю страну? Она говорит, что после того, как Гоча якобы сломал ей нос, она полетела в Москву, а через три дня снова вернулась к нему. Где здесь логика? Если только она с самого начала это не задумала, чтобы забрать у Гочи деньги или еще что-то. Во-первых, она намного старше моего сына. У них случился конфликт, когда она приехала к нему на квартиру, а не он к ней. Это все зафиксировано — и как она ему угрожала, и как скандалила из-за верности. Плюс, она культуристка — накаченная девушка. Попробуй ей еще нос сломать! Это не так просто», — цитирует Гогричиани-старшего Sport24.

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.