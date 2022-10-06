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Гоча Гогричиани, отец нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани-младшего, ответил на обвинения Кристины Куддус в адрес своего сына.
«Да, он вспыльчивый. Но какой спортсмен не вспыльчивый? Какой спортсмен чего-то добьется, если у него нет характера? Бесхарактерным в спорте не место. Такие и в жизни ничего не добьются.
Если она говорит, что он вспыльчивый, и ей что-то не нравилось — развернись, скажи «спасибо» и уходи. Она же не девочка 18-летняя. Там далеко «за». Зачем доводить до такого? Зачем провоцировать? Зачем ломать мебель в квартире, которую Гоче снимает клуб, когда он уставший лежит после тренировки?" — цитирует Гогричиани-старшего Sport24.
6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.