Отец Гогричиани — об обвинениях в адрес сына: «Что-то не нравилось — развернись, скажи «спасибо» и уходи»

Гоча Гогричиани, отец нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани-младшего, ответил на обвинения Кристины Куддус в адрес своего сына.

«Да, он вспыльчивый. Но какой спортсмен не вспыльчивый? Какой спортсмен чего-то добьется, если у него нет характера? Бесхарактерным в спорте не место. Такие и в жизни ничего не добьются.

Если она говорит, что он вспыльчивый, и ей что-то не нравилось — развернись, скажи «спасибо» и уходи. Она же не девочка 18-летняя. Там далеко «за». Зачем доводить до такого? Зачем провоцировать? Зачем ломать мебель в квартире, которую Гоче снимает клуб, когда он уставший лежит после тренировки?" — цитирует Гогричиани-старшего Sport24.

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.